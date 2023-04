S.TO.P. marca nova greve e protestos para 24 e 25 de abril

O coordenador do sindicato de todos os profissionais da educação (S.TO.P.) anunciou esta quarta-feira várias medidas de protesto, como acampamentos em Lisboa e uma manifestação no dia 25 de abril, além das greves já marcadas para os dias 24, 26, 27 e 28.

Em declarações à agência Lusa junto à Escola Secundária de Caneças, concelho de Odivelas, distrito Lisboa, onde esta quarta-feira se cumpre uma greve, André Pestana adiantou que o S.TO.P. vai também avançar com uma greve a partir de 2 de maio, quando começam as provas de aferição para os 1.º, 2.º e 3.º ciclos.

"Ainda vamos entregar o pré-aviso, mas vamos avançar com greves durantes as provas de aferição. No dia 24 de abril vamos acampar no Rossio e a 25 no Largo do Carmo. Vamos participar, neste dia, numa manifestação em defesa dos direitos dos trabalhadores e pela escola pública", disse.