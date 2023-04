Bombeiros combatem incêndio numa unidade de seca de bacalhau em Coimbra

Mais de meia centena de operacionais combatem um incêndio numa unidade de seca de bacalhau no concelho de Coimbra, que deflagrou cerca das 21:00, disse à agência Lusa fonte do comando sub-regional da Região de Coimbra.

Segundo a fonte, as chamas lavram com intensidade no interior das instalações situadas em Ponte de Vilela, na União de Freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela, e já atingiram o telhado, com os operacionais a efetuarem combate direto.

No local estão 58 elementos dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra e dos Voluntários de Brasfemes, Pampilhosa, Mealhada e Penacova, apoiados por 21 viaturas.