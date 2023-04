Cerimónia do 25 de Abril: Lula afasta incómodo e até brinca com convite

O Presidente do Brasil afastou este sábado, durante o encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, qualquer incómodo por não estar na cerimónia do 25 de Abril no Parlamento. Afirma que vai participar na mesma nas celebrações ao longo do dia e até brinca com o convite.

"Não vejo nenhum problema na minha agenda. Fui convidado para participar na comemoração da Revolução dos Cravos e é com muita alegria que participo, seja de manhã ou à tarde, só espero que não seja à noite”, brincou.

No dia 25 de Abril, está programada para as 10:00 uma "sessão solene em homenagem ao Presidente Lula, que antecede as celebrações do 25 de Abril", na qual o Presidente brasileiro fará um discurso.

Mas Lula da Silva já não deverá marcar presença na sessão solene das celebrações do 25 de Abril.

Segue depois para Madrid com uma agenda que incluiu reuniões com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, Filipe VI de Espanha e ainda um fórum empresarial.