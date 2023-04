Despiste de moto faz um morto em Oliveira de Azeméis

Um homem morreu este sábado no despiste de um motociclo em Nogueira do Cravo, no concelho de Oliveira de Azeméis, segundo as autoridades de socorro locais.

O despiste ocorreu na Avenida dos Descobrimentos, na vila de Nogueira do Cravo, e causou a morte de um homem de 38 anos, adiantou fonte dos Bombeiros Voluntários de Fajões.

O alerta foi dado cerca das 20:30, tendo acorrido ao local, além da GNR e dos bombeiros, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Oliveira de Azeméis.