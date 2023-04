"Uma viagem ao passado": escola de Vale de Ílhavo recria aulas do tempo da ditadura

Os alunos da Escola Básica de Vale de Ílhavo, em Aveiro, recriaram o ambiente de uma sala de aula tal como era no tempo da ditadura. A iniciativa serviu para assinalar o 25 de Abril e para mostrar às crianças as diferenças entre o passado e o presente.

Na época do Estado Novo, o respeito e o medo marcavam o quotidiano de qualquer aluno. Na escola antiga cantava-se o hino e havia sempre um crucifixo e um retrato do Presidente do Conselho. A escola antiga não tratava todos os alunos como iguais.

Violência física e psicológica era aceitável

Os “burros” e os inteligentes eram separados e os castigos físicos, como reguadas e bofetadas eram uma constante, bem como a violência verbal e psicológica.

Mesmo que a brincar, as crianças da escola de Vale de Ílhavo conseguiram sentir o ambiente autoritário, do qual só tinham ouvido falar em casa.

Aos alunos foi explicado que os professores dessa época, mesmo que quisessem, não podiam contrariar a doutrina do antigo regime e tudo o que mudou no ensino após o 25 de Abril.