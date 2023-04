No fim da sessão solene de celebração do 49.º aniversário do 25 de Abril, que se assinala esta terça-feira, cantou-se "Grândola, Vila Morena", símbolo da Revolução dos Cravos.

O momento já tinha acontecido no ano passado e voltou a repetir-se hoje. Juntou vozes de deputados, ministros e Capitães de Abril.

Foi já depois de Augusto Santos Silva dar por encerrada a sessão e ter abandonado o hemiciclo acompanhado do Presidente da República e do primeiro-ministro.

