Lula livre vs. Lula na prisão: à porta do Parlamento, os gritos dividiam-se

As cerimónias do 25 de Abril ficaram marcadas pelos protestos a favor e contra a receção de Lula da Silva, Presidente do Brasil, no Parlamento português. Um deles foi convocado pelo Chega.

O líder do Chega insistiu esta terça-feira que a presença do Presidente brasileiro na cerimónia que antecedeu a sessão solene do 25 de Abril foi divisora, sublinhando que a data não era a propícia. A manifestação anti-Lula da Silva juntou cerca de 1.000 pessoas, segundo a polícia, e entre 2.000 a 3.000, segundo a organização.

Do outro lado da Assembleia da República, ouvia-se música brasileira e palavras de apoio a Lula da Silva. Uma das manifestações foi organizado pelo Núcleo Português do Partido dos Trabalhadores.