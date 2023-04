Professores exigem respeito em Portalegre e dizem "não" a esmolas do Governo

A luta dos professores para chegarem ao topo da carreira decorreu na Praça da República, em Portalegre, numa manifestação simbólica. Mas as greves não se ficam por aqui. A última será dia 12 de maio, em Lisboa.

Também na capital, no largo do Carmo, os docentes acamparam duas noites. Devido aos serviços mínimos decretados, os professores foram obrigados a desmobilizar mais cedo do que previsto.

Apesar de regressarem às escolas, afirmam a posição de não desistir da luta. O sindicato de todos os profissionais da educação já anunciou mais um período de greve que coincide com a época das provas de aferição do ensino básico.