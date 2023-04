A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) , Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP) lançam esta quinta-feira a campanha “Viajar sem pressa”. Em entrevista na SIC Notícias, Carlos Lopes, diretor da Unidade de Prevenção e Segurança Rodoviária, explica que o principal objetivo da campanha é alertar para os riscos do excesso de velocidade, considerada “a mãe de todos os problemas na segurança rodoviária”.

O excesso de velocidade é uma das principais causas dos acidentes nas estradas e responsável por mais de 60% das infrações registadas. Segundo as autoridades, num atropelamento, a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função da velocidade a que circulam os veículos.

“A velocidade está presente em quase todos os acidentes graves. E porquê? A velocidade tem quatro grandes questões fundamentais: Primeiro, quanto maior a velocidade, maior o impacto. O campo de visão diminui com a velocidade e as pessoas têm menos capacidade de antecipar. Por outro lado, o tempo de reação até que se detete o perigo o espaço percorrido pelo veículo é muito superior. Por último, para travar ou ensaiar alguma manobra evasiva, o condutor também vai levar mais tempo”.

“Por tudo isto é que há quem diga que a velocidade é a mãe de todos os problemas na segurança rodoviária”, sublinha o responsável da Unidade de Prevenção e Segurança Rodoviária.

Carlos Lopes refere também que “existe uma má perceção dos condutores em relação áquilo que é verdadeiramente a velocidade segura”.

"Temos de ter a consciência de que não se mudam mentalidades de um dia para o outro e tem de ser a própria sociedade a mudar e ter consciência de que de facto a velocidade é um perigo", diz sobre as eventuais limitações da campanha que tem início esta quinta-feira.

A campanha "Viajar sem pressa" vai realizar-se até 3 de maio, no continente e nos arquipélagos da madeira e dos Açores, em locais onde se verificam acidente e excesso de velocidade.

O objetivo é contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores.

Principais locais de sensibilização e fiscalização

Esta quinta-feira a campanha estará focada na Avenida Infante Dom Henrique (Lisboa) e, na sexta-feira, na autoestrada A13, nas portagens de Almeirim (sentido Sul/Norte).

A manhã de campanha do dia 2 de maio arranca na A1, em Coimbra (sentido Sul/Norte), e na tarde do dia 3 será na Avenida Manuel Abreu Lameiras, com interceção na Praça João Paulo II, em Viseu.