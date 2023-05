"É vergonhoso": obras no Metro de Lisboa dificultam a vida de centenas de pessoas

A partir desta terça-feira, e durante dois meses, as linhas verde e amarela do Metro de Lisboa vão sofrer interrupções. Na estação do Campo Grande a manhã foi de muitos constrangimentos, o que obrigou centenas de pessoas a arranjar alternativas.

Com as interrupções na linha amarela, entre o Campo Grande e a Cidade Universitária, a manhã desta terça-feira foi marcada pela confusão em várias estações da linha verde, que liga a estação de metro de Campo Grande à do Cais do Sodré.

As alternativas passam por apanhar outros meios de transportes, como os autocarros, que também "estavam cheios", segundo relataram alguns passageiros à SIC. Sem alternativas, para muitos, a única solução que resta é mesmo ir a pé.

Normal circulação só será retomada em julho

Por causa das obras de expansão das linhas e a criação da linha circular, durante dois meses será este o cenário. A normal circulação nas linhas amarela e verde só será retomada na manhã do dia 8 de julho.

Até lá, o Metropolitano de Lisboa garante que aumentará a oferta de comboios nas horas de ponta. Algo que, pelo menos para já, não parece estar a acontecer.

A SIC pediu esclarecimentos ao Metropolitano de Lisboa, mas, até ao momento, ainda não obteve resposta.