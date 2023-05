Agricultores de Trás-os-Montes preocupados com falta de chuva

As barragens para regadio dos Trás-os-Montes estão a 100% da capacidade. Mesmo assim, os agricultores estão preocupados com o tempo e dizem estar muito mais quente.

A Veiga de Chaves é uma das maiores áreas de cultivo de milho, cereais, batatas e hortícolas da região. São cerca de 1.700 hectares que, no ano passado, viram uma boa parte da produção comprometida devido à seca.

A Barragem de Arcossó garante a rega de boa parte dos terrenos a valores mínimos. Mesmo assim, os agricultores dizem estar preocupados com o tempo.

Para este ano, a Direção Regional de Agricultura garante que as barragens de regadio de Trás-os-Montes têm água suficiente para toda a campanha, em condições normais, sem ser necessário parar o abastecimento como aconteceu no verão do ano passado.