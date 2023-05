País

GNR encontra droga no barco de empresário que desapareceu no rio Zêzere

O homem, de 50 anos, terá caído à água durante um passeio com a namorada, de 27, que deu o alerta às autoridades. Meios dos bombeiros e da Proteção Civil prosseguem com as buscas numa zona de difícil acesso.