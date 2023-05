Dia do Enfermeiro: Emma sofre de paralisia cerebral e recebe em casa os cuidados de que precisa

São apenas quatro os enfermeiros que prestam cuidados paliativos ao domicílio nos concelhos de Setúbal, Palmela e Sesimbra. A SIC, neste dia do enfermeiro, acompanhou uma equipa e deparou-se com a história de Emma, uma menina de sete anos que sofre de paralisia cerebral.

As dificuldades graves no parto, uma paragem cardiorrespiratória à nascença e cinco minutos de reanimação deixaram Emma Ferreira com danos neurológicos irreversíveis.

Emma tem sete anos, sofre de uma paralisia cerebral, é totalmente dependente e precisa de cuidados constantes.

A filha de António e Nethaniel é a única criança seguida por duas enfermeiras e uma médica do Agrupamento dos Centros de Saúde da Arrábida, que acompanham quem tem uma doença crónica complexa.

Emma nasceu no Nepal. A mãe, barriga de aluguer, estava grávida de gémeos e perdeu um dos bebés. Os pais, António e Nethaniel, não hesitaram em trazer a filha para casa.

Com a ajuda da Raquel, Margarida e da Cristina conseguem dar uma vida com mais qualidade para a filha, uma das pelo menos 6.000 crianças com necessidades paliativas.

O desejo de todos é que equipas como a da Arrábida se multipliquem para ajudar mais famílias e crianças em Portugal.