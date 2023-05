Ortopedista do hospital Padre Américo indiciado por 2 crimes de violação e 2 de coação sexual

"O arguido, médico de profissão, no âmbito das suas funções de consulta em ambulatório em estabelecimento hospitalar público, com o pretexto de melhor efetuar o diagnóstico médico, terá sujeitado as vítimas à prática de atos sexuais abusivos", acrescentava.

É indicado ainda que o tribunal decidiu, como medidas de coação, suspender o médico do exercício das suas funções ligadas à medicina em qualquer instituição/serviço público ou privado, e proibi-lo de contactar as ofendidas e as testemunhas "por qualquer forma ou por interposta pessoa".

Questionado na quinta-feira pela Lusa, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, do qual o Hospital Padre Américo (no distrito do Porto) faz parte, respondeu estar "desde o início, a colaborar com as autoridades, a quem está entregue o caso, não tendo por isso mais declarações a fazer".