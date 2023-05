"Dia da Marinha sem Sagres não é Dia da Marinha": navio regressa ao Douro 25 anos depois

O navio Escola Sagres voltou a navegar no rio Douro 25 anos depois. A embarcação está atracada no cais da Ribeira e é a principal atração das celebrações do Dia da Marinha, que este ano decorre no Porto. De quinta-feira a domingo vai estar de portas abertas para visitas gratuitas.

Além de não atracar no Douro desde 1998, o navio Escola Sagres nunca havia, como hoje, atracado na margem do Porto.

Durante quatro dias, de quinta-feira a domingo, o navio Escola vai poder ser visitado gratuitamente pela população, iniciativa inserida nas comemorações do Dia da Marinha que, este ano, decorrem no Porto.

Será possível visitar a embarcação entre as 10:00 e as 12:00 e as 14:00 e as 18:00, sendo a entrada feita nos locais de atracação das embarcações entre o Cais da Ribeira e a Alfândega, especificou a Câmara Municipal do Porto, em comunicado enviado às redações.

"Dia da Marinha sem Sagres não é Dia da Marinha, por isso, sendo o Porto uma cidade portuária e com uma foz extraordinária, não podíamos deixar de vir cá e não trazer o 'Sagres'", afirmou o chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo, igualmente a bordo do navio.

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, assumiu que receber o "Sagres" no Porto, assim como as comemorações do Dia da Marinha, é "especial" para a cidade, porque é uma cidade portuária, de tradições e de respeito pelas atividades náuticas.