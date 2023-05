Ministério das Finanças está há seis meses para autorizar compra de vacinas para o plano nacional

Alguns centros de saúde conseguem ter vacinas porque as ARS compram aos laboratórios a preços muito mais elevados. A SIC sabe que o pedido está no gabinete da secretário de Estado do Orçamento desde novembro do ano passado.

Até chegar a autorização, os serviços partilhados do Ministério da Saúde não podem abrir o concurso nacional de aquisição.

Contudo, o Ministério da Saúde diz à SIC que não há falta de vacinas e que nas poucas situações em que isso existe, são rapidamente resolvidas, recordando que pertencem ao plano nacional de vacinação todas as vacinas - exceto a da gripe.