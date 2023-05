Nova lei do tabaco: “Tenho perímetro abdominal e o Estado não me obriga a fazer dieta”

Num debate na SIC Notícias sobre a nova lei do tabaco, o comentador Daniel Oliveira questiona o papel do Estado nesta matéria, defendendo que deve ser de informar, mas “não obrigar”, permitindo à sociedade que possa fazer escolhas informadas.

“Infelizmente tenho um perímetro abdominal maior do que gostava e o Estado não me obriga a fazer uma dieta. Dá-me informação, mas não me obriga a fazer dieta”, afirma.