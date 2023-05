Conheça os riscos e benefícios dos procedimentos estéticos no rosto

Há cada vez mais pessoas que escolhem fazer tratamentos estéticos, injetáveis no rosto, para combater e também prevenir o envelhecimento. E se a procura aumentou, a oferta foi atrás. No entanto, há riscos que não podem ser ignorados na hora de escolher onde e com quem fazer estes procedimentos.

Aquilo que em tempos só existia no universo das grandes estrelas, ficou ao alcance de quem quer fazer frente às rugas trazidas pela idade. São muitas as figuras públicas que recorrem a estas técnicas para prolongarem no tempo os traços da juventude.



"O objetivo principal não é mudar características, mais fresco mais jovem mais descansado", explicou Sofia Carvalho, cirurgiã plástica.

As mulheres entre os 35 e os 60 anos são quem mais procura estes tratamentos estéticos e há cada vez mais homens a fazerem o mesmo.

"Nos últimos cinco anos há homens a cuidar mais de si, deixou de ser tabu o homem que se cuida", disse João Martins, cirurgião plástico.

A aplicação do famoso botox, a toxina botulínica, faz com que o músculo relaxe, contraia menos vez, e por isso as rugas de expressão diminuem. Existem pontos específicos onde pode ser aplicada. Normalmente na região frontal, testa, sobrancelhas e os pés de galinha à volta dos olhos.

Esta substância, quase sempre associada à estética, é utilizada há décadas pela medicina em diferentes problemas de saúde.

Também não faltam fãs do ácido hialúrgico, uma substância produzida pelo corpo e que foi reproduzida, em gel , para preencher e suavizar as linhas de expressão.

Quando os pacientes pedem intervenções que alteram demasiado o rosto, cabe ao médico aconselhar o que deve ou não ser feito.

“Se alguém pedir olhos de gato mesmo que seja bonito não faz sentido, os lábios de uma pessoa são fantásticos mas em si não encaixa. Isto não é um supermercado não vem aqui e compra uns lábios, faz sentido ou não faz e se não faz sentido não pode fazer”, referiu João Martins.

Há várias figuras públicas que têm sido criticadas pelos procedimentos que fizeram. Desde a cantora Madonna, às atrizes Melanie Griffith, Meg Ryan e também John Travolta e Mickey Rourke.

As fotografias que aparecem nas redes sociais são bombardeadas com comentários negativos. E, de facto, os riscos existem e podem ser graves.

“Posso bloquear a retina ou o músculo que faz sorrir, ou mais frequente a queda da sobrancelha, da pálpebra”, descreveu.

É por isso fundamental procurar um médico especialista que tem o conhecimento necessário para atuar se houver complicações.

Há cada vez mais centros de estética ou cabeleireiros onde é possível fazer estes tratamentos, lugares onde o risco para a saúde é muito maior. Por um lado, por falta de competências de quem o faz e, por outro, pelos produtos utilizados.

No mês passado a entidade reguladora da saúde fechou 3 espaços depois de ter recebido denúncias de aplicação de botox ou ácido por profissionais não habilitados. Mas ainda há caminho por fazer nesta área. Falta que a lei se adapte à realidade e que a fiscalização aumente para que diminua um possível risco para a saúde pública.