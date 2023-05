País

Morte de bebé em Portimão: Ministério garante que todos os meios foram acionados

PhotoAlto/Odilon Dimier

Bebé morreu no hospital de Portimão, enquanto aguardava transferência para os cuidados intensivos pediátricos do hospital de Faro, que estava sem serviço de Pediatria e cuja ambulância de transporte inter-hospitalar pediátrico estava inoperacional por falta de médico do hospital.