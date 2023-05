Parlamento vai debater descriminalização do uso de drogas sintéticas

A Assembleia da República prepara-se para discutir a descriminalização do uso de drogas sintéticas. Deram entrada no Parlamento duas propostas, uma do PSD e a outra da Assembleia Legislativa da Madeira.



De acordo com o Jornal Público, a ideia será garantir que os consumidores têm acesso ao tratamento necessário.

Só na Madeira, foram internadas mais de 200 pessoas no ano passado com perturbações psiquiátricas graves associadas ao consumo.

São substâncias produzidas em laboratórios através de químicos, o que significa que a maioria dos componentes não pode ser encontrado na natureza. É o caso do LSD ou do Ecstasy.

Desde novembro de 2001 que a aquisição, a posse e o consumo de drogas deixou de ser considerado crime em Portugal.