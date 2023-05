País

Recluso ferido em incêndio na sua cela na Prisão de Linhó Sintra

Um recluso do Estabelecimento Prisional do Linhó, em Sintra, no distrito de Lisboa, ficou ferido, esta quarta-feira, depois de um incêndio na sua cela, adiantou à Lusa fonte dos Bombeiros de Alcabideche.