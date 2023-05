Duas reportagens da SIC distinguidas com prémio da Associação Corações com Coroa

A Associação "Corações com Coroa", responsável pelos Prémios de comunicação "Corações capazes de Construir" premiou duas reportagens da SIC, da autoria de Amélia Moura Ramos e de Miriam Alves.

"Corações com Coroa" continuam a lutar pela igualdade de Direitos das Mulheres, tentando atenuar as diferenças e a Discriminação, que persistem, a chamar a atenção para a Fome, para a violência doméstica, dando voz a tantas almas que, se assim não fosse, permaneceriam na escuridão dos dias.

O primeiro lugar foi para a SIC com "A roupa dos Brancos Mortos", de Amélia Moura Ramos e o "Mínimo Garantido", de Miriam Alves.

Três trabalhos receberam uma Menção Honrosa, a primeira atribuída a Isabel Meira, da Antena 2, com "A fome todos os dias", a segunda a Carla Adão, da RTP África, com "As Rebeldes" e a 3ª a um conjunto de reportagens do Diário do Alentejo.

No próximo ano haverá novo escrutínio, para eleger os melhores da rádio, televisão e imprensa, que apostam num jornalismo Radio, da Televisão e da Imprensa, que apostam num Jornalismo sério, aprofundado e que contextualiza os factos.