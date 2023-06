Ativistas que esvaziam pneus chegam a Portugal e PSP alerta para (potencial) risco de acidentes

“Atenção - o teu sugador de gasolina mata”. É com este título que começa o manifesto do movimento ambientalista ‘The Tyre Extinguishers’ ('Os exterminadores de pneus', numa tradução livre). Ocupa toda uma página, que é deixada no para-brisas dos carros - modelos SUV e 4x4 - com um ou mais pneus esvaziados.

Depois de começarem a surgir vários relatos nas redes sociais, sobretudo no Twitter e a dar conta de casos essencialmente em Lisboa, o grupo reivindicou a sua “primeira ação” em Portugal.