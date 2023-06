Morreu o empresário Manuel Fino

O empresário Manuel Fino morreu, esta quinta-feira, no Hospital CUF de Cascais, aos 98 anos.

O empresário ficou conhecido por ter sido acionista do banco BCP, da construtora Soares da Costa e também da fábrica Cimpor.

No caso do BCP, a intervenção na guerra de poder pelo controlo do banco levou o grupo de Manuel Fino à falência. A Investifino ficou a dever mais de 200 mil euros à Caixa Geral de Depósitos por causa de um crédito contraído para reforçar a participação no banco privado.

Oriundo de uma família ligada aos lanifícios em Portalegre, surgiu na lista dos portugueses mais ricos da revista Exame em 2008 na 19.ª posição e no ano seguinte constava no 22.º lugar com uma fortuna de 361,12 milhões de euros.

O velório vai realizar-se esta quinta-feira em Cascais e o funeral está marcado para amanhã.