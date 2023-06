Veleiro com 1 tonelada de cocaína intercetado perto da costa portuguesa

Com o apoio da Marinha, o veleiro de 16 metros foi intercetado em alto mar e escoltado para a Base Naval de Lisboa. Viajava carregado de droga escondida no interior da embarcação.

A bordo, muito próximo da costa portuguesa seguia um único tripulante de 53 anos, estrangeiro e já detido para interrogatório. Nos próximos dias, ficará a conhecer as medidas de coação.

A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária suspeita que o veleiro, que fazia a travessia do Oceano Atlântico entre a América Latina e Europa, há muito que estaria a ser usado em negócios de droga.

A chamada Operação Mónaco, uma investigação dirigida pelo DIAP de Lisboa, contou ainda com a colaboração de autoridades norte-americanas e francesas.

Segundo um relatório recente das Nações Unidas, Portugal é uma das principais portas de entrada da cocaína na Europa por via marítima. Parte do tráfico, refere a ONU, é controlado por grupos criminosos radicalizados na Galiza, em Espanha. Nas regiões do Algarve, Madeira e Açores têm sido apreendidas elevadas quantidades de droga nos últimos anos, quase sempre em barcos de recreio.

Os dados oficiais revelam que, entre 2021 e 2022, o tráfico de cocaína aumentou 160% em território nacional. Só no ano passado, foram encontradas 16 toneladas, mais seis do que no ano anterior.