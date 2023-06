Operadoras têm até cinco anos para expulsar Huawei da rede 5G

As operadoras vão ter até cinco anos para expulsar a tecnológica chinesa Huawei do 5G em Portugal. A abrangência da decisão surpreendeu alguns especialistas de telecomunicações que acreditam que pode tornar mais caras e de menor qualidade as comunicações no país.

A deliberação do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço de excluir das redes 5G empresas com sede em países que não pertencem à União Europeia, à Nato ou OCDE permite expulsar a Huawei de Portugal.

De país para país têm sido tomadas diferentes decisões. No Reino Unido, por exemplo, as operadoras têm até 31 de dezembro para remover a tecnológica chinesa.

Resposta da Huawei

Depois de há quatro anos o Governo ter recusado medidas protecionistas, as operadoras em Portugal terão agora até cinco anos para afastar a empresa das suas redes.

A Huawei já disse não ter tido conhecimento prévio da deliberação e afirma que a empresa "tem trabalhado com os operadores portugueses para desenvolver as redes de comunicações e prestar serviços de alta qualidade que servem milhões de pessoas".