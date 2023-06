André Peralta Santos é o novo subdiretor-geral da Saúde

André Peralta Santos é médico especialista em Saúde Pública desde 2015 e assistente de Saúde Pública da carreira médica no Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central, ARS Alentejo, desde 2016. Atualmente desempenha funções na Direção-Geral de Saúde (DGS) como coordenador do projeto PaRIS – Estudo Internacional sobre os Resultados e Experiências dos Utentes com os Serviços de Saúde.

