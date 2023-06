País

Colisão seguida de atropelamento faz um ferido grave na EN125 em Vila Nova de Cacela

Monalyn Gracia/Corbis/VCG

A vítima do atropelamento é uma mulher de 80 anos, transportada para o Serviço de Urgência Básica de Vila Real de Santo António, no distrito de Faro. O acidente causou ainda outras duas vítimas, que foram assistidas no local.