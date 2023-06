Costa e Marcelo juntos na África do Sul para celebrações do Dia de Portugal

O Presidente da República chega esta segunda-feira à África do Sul para uma visita oficial de três dias. A viagem faz parte do programa de comemorações do Dia de Portugal e contará, também, com a presença do primeiro-ministro. Para já, António Costa está em Angola, onde disse que os relações entre os dois países atravessam um dos melhores momentos de sempre.

Na quarta-feira, António Costa junta-se a Marcelo Rebelo de Sousa, em Joanesburgo. O primeiro-ministro está neste momento em Angola para assinar vários programas de cooperação.

A visita é oficial e serão dois dias de agenda preenchida. Depois dos cumprimentos à chegada, segue para um encontro com o Presidente de Angola. Ainda antes de embarcar a caminho de Luanda, António Costa gravou uma mensagem para deixar uma ideia do que traz na na bagagem.

Essa ideia trata-se de um reforço da linha de crédito entre Portugal e Angola, que passa de mil e 500 milhões de euros para dois mil milhões de euros.

Será ainda assinado um memorando de entendimento entre a administração dos portos de Sines e do Algarve e a Sociedade de Desenvolvimento da Barra do Dande.

Há negócios a fechar e datas a assinalar, ao jornal de Angola, António Costa não deixou de ligar os 50 anos do 25 de abril que se assinalam no próximo ano e o meio século da independência de Angola, em 2025, considerando que os dois eventos são "indissociáveis".



Marcelo chega esta tarde à cidade do cabo e é recebido terça-feira, em Pretória, pelo chefe de Estado sul africano.

Na quarta-feira, já na companhia de António Costa, estará em Joanesburgo.

As celebrações do Dia de Portugal em território sul-africano estiveram previstas em 2020, mas tiveram de ser adiadas devido à pandemia de covid-19.