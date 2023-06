Primeira-dama dos EUA visita Lisboa

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, visita esta segunda-feira Lisboa, para uma iniciativa promovida pela embaixada norte-americana em Portugal.

A mulher do Presidente norte-americano, Joe Biden, vai estar presente na cerimónia de abertura dos 60 anos do programa “Art in Embassies” (AEI) (Arte nas Embaixadas, na tradução).

O evento, promovido pela embaixada dos EUA, realiza-se na Universidade Católica de Portugal, em Lisboa.

A capital portuguesa é apenas uma das paragens de Jill Biden de uma digressão de seis dias pela Europa, norte de África e Médio Oriente.

Esta digressão tem como objetivo promover o empoderamento das mulheres e dos jovens.