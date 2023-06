Costa e Marcelo iniciam comemorações do 10 de Junho na África do Sul

António Costa viajou para a África do Sul depois de uma visita de dois dias a Angola , onde se mostrou satisfeito com a atual fase de relacionamento entre os dois países.

Está também marcado um almoço com a comunidade portuguesa em Pretória e, durante a tarde, Costa e Marcelo participam num encontro com estudantes da Universidade de Witwatersrand.

Para esta quarta-feira, está prevista uma visita do primeiro-ministro e do Chefe de Estado ao Museu do Apartheid, em Joanesburgo.

António Costa aterrou em Joanesburgo, na África do Sul, esta terça-feira à noite. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chega esta quarta-feira e junta-se ao primeiro-ministro. Os dois governantes vão dar início às comemorações do Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas .

O atual modelo de duplas celebrações do 10 de Junho, em Portugal e no estrangeiro, foi lançado por Marcelo Rebelo de Sousa no ano da sua posse, 2016, em articulação com o primeiro-ministro, António Costa. A primeira edição foi entre Lisboa e Paris.

Em 2022, por motivos de saúde, António Costa não participou nas cerimónias, que se realizaram em Braga e Londres.

Ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores, desta vez as comemorações do 10 de Junho começaram no estrangeiro, cinco dias antes da data oficial, e vão terminar em Portugal, no Peso da Régua, distrito de Vila Real, onde terá lugar a cerimónia militar do 10 de Junho.

A edição deste ano acontece numa altura em que primeiro-ministro e Presidente da República se distanciaram publicamente por causa da manutenção de João Galamba como ministro das Infraestruturas, na sequência de incidentes envolvendo o seu gabinete.