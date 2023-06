Costa acusa professores de utilizarem “cartazes racistas” nos protestos

António Costa referia-se a cartazes em que é possível ver a caricatura do chefe de governo, acompanhada pela palavra "demissão".

Apesar de ter sido aplaudido por populares em Peso da Régua, o primeiro-ministro foi interpelado pelos professores em protesto.

As ruas do Peso da Régua encheram-se este sábado de portugueses com pedidos e agradecimentos ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Mas também houve quem aproveitasse o momento para protestar. Como foi o caso de antigos combatentes, professores e membros de uma companhia de teatro local que aproveitaram para pedir que não sejam esquecidos.