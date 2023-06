O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, foi esta segunda-feira condenado a uma pensa de prisão suspensa de um ano e 10 meses no âmbito do célebre caso dos e-mails do Benfica.

O dirigente “azul e branco” foi punido com 10 meses de prisão por violação de correspondência agravada ou telecomunicações, e mais um ano e dois meses por ofensa a pessoa coletiva.

Francisco J. Marques ficou com um cumulo jurídico de um ano e 10 meses, com pena suspensa por igual período.