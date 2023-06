País

Conselho Nacional do PSD reúne-se para analisar situação política e convocar Congresso extraordinário

MANUEL DE ALMEIDA

No início de abril, Luís Montenegro anunciou que o PSD iria realizar um congresso extraordinário a 25 de novembro para fazer uma revisão dos estatutos do partido, com que se tinha comprometido a concretizar no seu primeiro mandato na liderança.