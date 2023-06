As populações rurais têm vindo a somar prejuízos causados pelos javalis. O problema não é novo em Sever do Vouga, mas agravou-se nas últimas semanas com diversos relatos de danos em campos de cultivo.

Desde há muito tempo que os agricultores consideram haver uma sobrepopulação de javalis, que destroem um pouco de tudo quando andam à procura de alimentos. Há estragos em campos de milho e até em plantações de batata.

As associações de caçadores confirmam a expansão descontrolada da espécie.