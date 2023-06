Procura por tratamentos termais tem aumentado

A procura por tratamentos termais está aumentar sobretudo depois da pandemia ter restringido a mobilidade, mas também o fim da obrigatoriedade do uso de máscara ter deixado as pessoas mais expostas aos vírus respiratórios.

Em São Pedro do Sul, o crescimento já ultrapassa os 30 por cento em relação ao ano anterior

Os tratamentos de saúde e bem estar são mais escolhidos por jovens, enquanto que os tradicionais benefícios da águas termais são procurados por quem já tem problemas crónicos e a vinda à estância termal é uma espécie de oásis numa caminhada no deserto.

O termalismo é visto como um apoio à medicina mais preventiva e a pandemia trouxe essa consciência.

Em São Pedro do Sul, a procura no primeiro semestre subiu mais de 30%. A comparticipação do Estado para os tratamentos termais acaba por ser incentivo ao termalismo.

São Pedro do sul as termas significam mais de 70 postos de trabalho diretos e nas épocas altas pode chegar aos quase 200 funcionários.