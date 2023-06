Adiada leitura do acórdão do caso de homicídio de jovem de 16 anos

Foi adiada a leitura do acórdão do caso do homicídio de Francisco Gonçalves, o jovem de 16 anos assassinado há dois anos, em Lisboa, à porta de uma discoteca.

A leitura do acórdão marcada para a manhã desta segunda-feira foi adiada devido a uma alteração substancial dos factos que agrava os crimes para dois dos quatro acusados, que foram indiciados pelos crimes de homicídio simples e ofensas à integridade física.

Recorde-se que na última sessão o Ministério Público já tinha pedido a condenação de todos os envolvidos no processo.

Jovem foi morto à facada

O caso remonta à véspera de Natal de 2021. Após o encerramento da discoteca Barrio Latino, na zona de Santos, em Lisboa, a vítima e um grupo de indivíduos envolveram-se em confrontos no exterior do estabelecimento.

O jovem de 16 anos foi fisicamente agredido e atingido com um golpe de arma branca, o que acabou por resultar na sua morte.