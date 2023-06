Empresário "Pirinhos" encontrado morto: autoridades suspeitam de um ajuste de contas

Um empresário referenciado por ligações ao tráfico de droga e que testemunhou no caso "Noite Branca" foi encontrado morto na mala de um carro, em Braga. As autoridades suspeitam que pode tratar-se de um ajuste de contas.

O empresário José Pires, mais conhecido por “Pirinhos”, de 52 anos, estava desaparecido desde 26 de maio, dia em que alugou um carro junto ao aeroporto Sá Carneiro.

A viatura foi agora encontrada debaixo de um viaduto, junto a uma área residencial, no domingo.

A constante presença do carro e o cheiro intenso levaram as autoridades a intervir. Ao final da tarde tinham descoberto o corpo de José Pires, já em estado avançado de decomposição e com sacos de plástico na cabeça.

Apesar de não descartarem outras hipóteses, as autoridades acreditam que o homem foi vítima de um ajuste de contas, relacionado com tráfico de droga.

José Pires esteve envolvido no caso "Noite Branca", tendo sido testemunha do Ministério Público num processo que julgou vários crimes cometidos em 2007, durante uma guerra entre dois gangues da cidade do Porto.

Em 2009, José Pires tinha sido também sequestrado à porta de uma discoteca em Vigo e agredido e torturado depois, na cidade de Chaves.