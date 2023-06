Exploradores do mar, terra e espaço partilham conhecimentos nos Açores

Em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, durante três dias cerca 40 cientistas e exploradores de todo o mundo mostraram as suas descobertas, do fundo do mar até ao espaço passando pela terra, todos procuram saber mais sobre este planeta e as suas espécies.

Glex é o acrónimo de Global Exploration Summit. Esta cimeira global de exploradores nasceu em Portugal, há quatro anos, e esta é a segunda vez consecutiva que o encontro tem lugar nos Açores.

Aprendizagem, troca de experiências e conhecimento, continuarão a ser partilhados com a comunidade científica e o público na próxima edição desta cimeira que é já uma das mais importantes do mundo.