Médicos do Santa Maria questionam obras da maternidade e revelam pressões

Armando Franca

A carta a que a SIC teve acesso foi assinada por 34 dos 37 médicos do departamento de obstetrícia do hospital Santa Maria e encabeçada pelo diretor do serviço, que foi entretanto exonerado por “colocar em causa” o projeto das obras da maternidade.