Portugal é o quarto país mais envelhecido do mundo

As conclusões são do estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que aponta algumas respostas para a pergunta: Como nos adequamos ao envelhecimento da população?

Se este país ainda não é para velhos, mais cedo do que tarde, terá de ser. Ou pelo menos terá de tentar e habituar-se a ser. Até porque, neste momento, a população com 65 ou mais anos já representa quase um quarto do total, a a mesma percentagem de população entre os 0 e os 24 anos.

O problema está na tendência em que esta balança continua num caminho de desequilíbrio.

Portugal é o quarto país do mundo com maior percentagem de pessoas com 65 ou mais anos, um lugar que divide com a Grécia. Isto significa menos crianças a nascer, um desafio que, diz este estudo, deve ser visto em duas frentes.

As condições de vida levam a pensar em ter filhos mais tarde e ainda que agora tenhamos mais estudos e melhores condições de vida que nos anos 70 e 80, continuamos a ser um país de jovens emigrantes.

A última vez que Portugal registou o número médio de 2.1 filhos por mulher foi em 1982 e, desde então, a população continua a envelhecer.

Este estudo indica também que é necessário olhar para os imigrantes que chegam a Portugal como um fator importante para a renovação de gerações.