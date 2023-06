O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, admitiu um aumento do preço da eletricidade, a partir de julho, para quem está no mercado livre. Duarte Cordeiro justifica a subida com um ajustamento necessário decidido pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Este aumento é a consequência da decisão da ERSE que aumentou as tarifas de acesso à rede, uma das componentes que influencia a fatura da eletricidade.

O ministro do Ambiente defende a entidade reguladora referindo que este “ajustamento era absolutamente normal e necessário”.

Para quem está no mercado regulado não há mexidas, mas atualmente quem paga menos é quem está no mercado livre. Da parte do Governo são afastadas novas medidas de apoio e um impacto na inflação.

“Justamente o que nos estamos a fazer permite continuar uma redução substancial nos preços da energia quando comparado com os preços do ano passado, portanto continua a ter um efeito muito positivo do ponto de vista da redução da inflação”, referiu o ministro.

O preços dependem agora de cada comercializador e alguns já anunciaram reduções, mas falta saber se compensa o agravamento das tarifas decidido pela ERSE.