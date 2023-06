Ministério da Educação vai vincular 1.200 técnicos especializados às escolas

Atrás de um computador, distantes das escolas, milhares de alunos passaram nove meses da pandemia a ter aulas através da internet. Uma adaptação às circunstâncias da altura com consequências diretas na aprendizagem.

“Precisamos não apenas de ter os mais de 1.200 técnicos especializados que colocamos no plano de recuperação das aprendizagens, mas, sobretudo, vincular técnicos especializados. E é esse trabalho que estamos a preparar em conjunto com a administração pública”, referiu João Costa, ministro da Educação.

As novas vinculações de psicólogos, terapeutas da fala, assistentes socias e técnicos de informática vão ser fundamentais no Observatório da Saúde Mental, lançado agora nas escolas.

No evento sobre a saúde psicológica e bem-estar nas escolas, o ministro da educação reforçou a importância do assunto, sobretudo nesta altura, com milhares de alunos a fazer exames nacionais para concorrer ao ensino superior e os professores em greve.

De acordo com o Ministério, as greves dos professores não afetaram a realização dos exames.