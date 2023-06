Fogo de artifício de 16 minutos e maratona de selfies de Marcelo: assim foi o São João do Porto

O Porto viveu esta sexta-feira mais uma noite de São João. Não faltaram os martelos, as sardinhas e 16 minutos de fogo-de-artíficio sobre o rio Douro.

Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se à festa. Chegou ao Porto já passava das 21:00, depressa se tornando o centro das atenções no jantar que decorreu na Casa do Roseiral, recebendo presentes de uma comitiva da cidade japonesa de Nagasaki, no Japão, de visita ao Porto.

Perto da meia-noite, aguardou os minutos até ao início dos 16 minutos de fogo de artificio com um neto do presidente da Câmara do Porto ao colo, terminando o espetáculo a falar ao telemóvel com Eduardo Vítor Rodrigues, autarca de Vila Nova de Gaia, a quem disse “que não há Porto sem Gaia, nem Gaia sem o Porto”.

Em passo acelerado, já depois de ter lamentado a morte do ator Luís Aleluia, rumou à praça do palácio para ver o espetáculo musical, passando a hora seguinte a tirar 'selfies' com as cerca de 200 pessoas concentradas no local.

Cerca da 01:30, depois de se despedir de Rui Moreia, entrou no carro e partiu.