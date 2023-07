Migrantes em Odemira: conheça a realidade de quem acreditou numa promessa

É cada vez maior o número de migrantes na região do Alentejo, sobretudo no concelho de Odemira. A maioria são trabalhadores sazonais, que vivem muitas vezes em condições precárias.

A pandemia pôs a nu as condições de vida dos trabalhadores sazonais do concelho de Odemira, desde então sob os holofotes mediáticos. As autoridades reconhecem o aumento dos casos de exploração de mão-de-obra ilegal na agricultura e apontam as cadeias de subcontratação como o principal inimigo.

A habitação condigna ainda é para muitos um problema à espera de resposta nesta região, fortemente impactada devido à seca e onde só a água - ou a falta dela - poderá ditar o futuro.

O mar de estufas estende-se por quilómetros. Da lista constam as maiores produtoras de pequenos frutos do país, desde a pandemia sob o radar das autoridades. Algumas delas chegaram a ser inspecionadas duas vezes no mesmo ano.

Em 2022 o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras realizou 71 fiscalizações em explorações agrícolas - foram identificados 1.210 migrantes; uma centena em situação de permanência irregular.