"Pelos 2": reclusos treinam cães abandonados para que possam ser adotados

Um grupo de reclusos do estabelecimento prisional de Vila Real treinou cães abandonados para que possam ser mais facilmente adotados. É um projeto de reabilitação mútua, denominado "Pelos 2", que decorre em vários estabelecimentos prisionais do norte do país.

No estabelecimento prisional de Vila Real, o projeto já envolveu 24 reclusos, que treinam duas vezes por semana cães como a Mel ou o Dingo, cães que não têm família e que, assim, ficam em melhores condições de ser adotados.

A iniciativa de inovação e empreendedorismo social estende-se a mais cinco estabelecimentos prisionais do norte do país. Ao todo envolve cerca de 100 cães e quase 400 reclusos.