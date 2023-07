Preço dos ovos continua a subir: porquê?

Os dados divulgados esta semana pelo Eurostat mostram uma subida média dos alimentos em Portugal e Espanha de 33%, quase o dobro dos 17% registados na União Europeia.

Entre os produtos que ficaram mais caros estão os ovos, cujo preço subiu 60%, seguindo-se o arroz (51%) e a carne de porco (49%).

O Eurostat adverte que a subida do preço dos ovos reflete, por um lado, a escassez de cereais forrageiros (destinados à alimentação das galinhas) e, por outro lado, o impacto de um surto de gripe das aves na Bélgica e nos Países Baixos.

A subida do preço das rações e outros fatores de produção afetaram todos, mas em Portugal e Espanha, a seca é apontada também como causa extra para a quebra de produção e consequente agravamento do custo do produtos alimentares para o consumidor.