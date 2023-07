Cada vez mais turistas escolhem o Porto para visitar

A cidade do Porto recebe cada vez mais turistas. Os hotéis têm registado taxas de ocupação superiores a 70 %.

O sol e o calor tornam, por estes dias, o Porto ainda mais atrativo e o passeio pelos caminhos do Douro é um dos pontos fortes da Ribeira. Turistas na rua é sinónimo de hotéis lotados e com algumas nacionalidades no topo da lista.

“O ano passado foi a recuperação do pós-covid, com valores muito interessantes referentes a 2019. Um boom naquilo que era a expectativa dos nossos clientes e, este ano, a expectativa é que tenhamos uma taxa de ocupação a rondar os 80%”, explica Leandro Neves, diretor The Editory House Ribeira Hotel

Até ao final do ano, a expectativa é que a taxa de ocupação se mantenha a rondar os 70 a 80%.