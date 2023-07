"Queremos o nosso hospital": Pizarro surpreendido por protesto em defesa do hospital de Serpa

Depois da reunião com o presidente da Câmara, Manuel Pizarro foi surpreendido por uma manifestação em defesa do hospital de Serpa. Várias pessoas confrontaram o ministro da Saúde, pedindo a transferência imediata do hospital, gerido pela Santa Casa, para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)

“Queremos o nosso hospital” eram as palavras de ordem de uma pequena manifestação à porta da Câmara Municipal de Serpa. Os habitantes do concelho pediam a “reversão do hospital para o SNS de imediato”.

Manuel Pizarro, que aos jornalistas reconheceu as dificuldades do funcionamento do hospital, disse aos manifestantes ter tido "um diálogo muito proveitoso” com o autarca, acrescentando que “os serpenses vão ter muito boas notícias, a curto prazo”.

O ministro da Saúde reconhece as dificuldades no funcionamento do hospital de Serpa, onde, na semana passada, um homem morreu por falta de assistência.

Para Pizarro, a reversão do hospital para o SNS “é um assunto que deve ser tratado na altura própria”, afirmando ser um “erro” suscitar a questão “antes do final do contrato” de concessão à Santa Casa da Misericórdia.

“Se suscitarmos a questão antes do final do contrato, vamos criar ainda mais instabilidade e dificultar ainda mais aquilo que é essencial para as pessoas, que o hospital funcione”, disse o ministro aos jornalistas

Pizarro sublinhou que a gestão do hospital foi entregue à Santa Casa da Misericórdia de Serpa em 2014, pelo Governo de Passos Coelho, mas reconhece que “tem havido dificuldades da Misericórdia em assegurar o regular funcionamento do hospital”.