Para Moedas, “a oposição revela-se de costas voltadas para a cidade”. O autarca sublinha o compromisso que assumiu com os habitantes da cidade e garante que “Lisboa terá melhor oferta de habitação”, destacando a redução das “assimetrias no acesso à habitação” e a regeneração da “cidade esquecida ao longo dos últimos 14 anos” – tempo em que a Câmara foi gerida por executivos do PS.

Num artigo de opinião publicado no Correio da Manhã, Moedas acusa António Costa e Fernando Medina, anteriores autarcas de Lisboa, de se terem limitado “a construir em média 17 habitações por ano (entre 2010 e 2020)”. Afirma ainda que o PS parece “mais preocupado em encontrar razões pouco ou nada substanciais para travar quem quer concretizar e investir como nunca antes foi feito”.

Entre as propostas que integram a Carta Municipal da Habitação está a manutenção do Programa de Arrendamento Apoiado e do Programa de Renda Acessível, assim como a criação de um sistema de isenção do IMI e IMT para jovens até aos 35 anos que comprem a primeira casa (até um valor máximo de 250.000 euros). A proposta prevê ainda a construção de mais de 9.000 novas habitações municipais e a criação de 320 novas camas em residências universitárias.

O projeto foi chumbado com oito votos contra (quatro do PS, um do BE, um do Livre e dois do Cidadãos por Lisboa), duas abstenções (PCP). Os sete vereadores da coligação Novos Tempos (PSD/CDS/MPT/PPM e Aliança) votaram a favor.